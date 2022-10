Jadwal Bola Malam Ini, Sampdoria vs AS Roma, Lecce vs Fiorentina Live beIN Sports

Nikolay DOYCHINOV / AFP

jadwal bola malam ini dari Liga Italia, Sampdoria vs AS Roma, Liga Spanyol Villarreal vs Osasusa live beIN Sports 1 dan 3. - Pelatih AS Roma asal Portugal Jose Mourinho memberi isyarat selama pertandingan sepak bola Grup C Liga Eropa UEFA antara Ludogorets Razgrad dan AS Roma di Razgrad pada 8 September 2022.