Jadwal Liga Inggris pekan ke-12, Manchester United vs Tottenham Hotspur, Liverpool vs West Ham - Striker Manchester United Portugal Cristiano Ronaldo merayakan mencetak gol kedua timnya dengan rekan satu tim selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Everton dan Manchester United di Goodison Park di Liverpool, barat laut Inggris pada 9 Oktober 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal Liga Inggris pada pekan ke-12, bakal ada pertandingan seru antara Liverpool vs West Ham pada hari Kamis (20/10/2022) pukul 01.30 WIB.

Kemudian di hari yang sama big match Manchester United vs Tottenham Hotspur bakal digelar mulai pukul 02.15 WIB.

Liverpool akan bermain di kandang menjamu West Ham pada pekan ke-12 Liga Inggris.

Striker Liverpool Mesir Mohamed Salah (3R) merayakan mencetak gol keenam timnya selama pertandingan sepak bola Grup A Liga Champions UEFA antara Glasgow Rangers dan Liverpool di Stadion Ibrox, di Glasgow, pada 12 Oktober 2022. (ANDY BUCHANAN / AFP)

Setelah menjinakkan Manchester City, skuad asuhan Jurgen Klopp harus bisa memanfaatkan momentum untuk memetik hasil manis lagi.

Tujuannya agar Liverpool bisa memperbaiki posisinya di papan klasemen Liga Inggris.

Sementara itu di kubu Manchester United akan berhadapan dengan Tottenham Hotspur.

Hasil imbang saat melawan Newcastle bukan modal manis bagi Setan Merah untuk berhadapan dengan Tottenham.

Pasalnya tim besutan Antonio Conte ini sukses meraih kemenangan saat jumpa Everton.

Berbeda nasib, nampaknya Erik ten Hag harus mewaspadai Son Heung-min dan kolega di laga mendatang.

Jadwal Liga Inggris Pekan ke-12

Rabu, 19 Oktober 2022

Pukul 01.30 WIB: Brighton vs Nottingham Forest

Pukul 02.15 WIB: Crystal Palave vs Wolves

Kamis, 20 Oktober 2022

Pukul 01.30 WIB: Bournemouth vs Southamptoon

Pukul 01.30 WIB: Liverpool vs West Ham

Pukul 01.30 WIB: Brentford vs Chelsea

Pukul 01.30 WIB: Newcastle vs Everton

Pukul 02.15 WIB: Manchester United vs Tottenham Hotspur

Jumat, 21 Oktober 2022

Pukul 01.30 WIB: Fulham vs Aston Villa

Pukul 02.15 WIB: Leicester vs Leeds

