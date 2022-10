Live Streaming Liga Italia Sampdoria vs AS Roma: Pertempuran Guru dan Murid, Mou Jumpa Stankovic

Penyerang AS Roma, Paulo Dybala mengontrol bola di pertandingan Liga Italia melawan Monza pada 30 Agustus 2022 di stadion Olimpiade di Roma - Link live streaming tv on line Liga Italia laga Sampdoria vs AS Roma.

TRIBUNNEWS.COM - Link live streaming tv online Liga Italia laga Sampdoria vs AS Roma tersedia dalam artikel ini.

Laga lanjutan pekan 10 Liga Italia antara Sampdoria vs AS Roma akan berlangsung di Stadion Luigi Ferraris, Genoa, Senin (17/10/2022) pukul 23.30 WIB.

Duel Sampdoria vs AS Roma yang juga memiliki tajuk pertemuan murid vs guru ini dapat Anda saksikan via live streaming Vidio dan Vision Plus.

Baca juga: Jadwal Bola Malam Ini, Sampdoria vs AS Roma, Lecce vs Fiorentina Live beIN Sports

Pelatih AS Roma asal Portugal Jose Mourinho bereaksi selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara AS Roma dan Atalanta Bergamo pada 18 September 2022 di stadion Olimpiade di Roma. (Andreas SOLARO / AFP)

Link Live Streaming Sampdoria vs AS Roma

Akses di Sini>>>

Akses di Sini>>>

Akses di Sini>>>

Reuni Jose Mourinho dan Dejan Stankovic

Laga kali ini menjadi reuni bagi juru taktik kedua tim, Jose Mourinho dari AS Roma dan pelatih anyar Sampdoria, Dejan Stankovic.

Stankovic dan Jose Mourinho pernah bekerja sama saat sama-sama memperkuat Inter Milan.

Saat itu, Stankovic yang dilatih Mourinho periode musim 2008/2009 dan 2009/2010 sukses memenangi 6 trofi juara.

Namun yang paling fenomenal adalah ketika Stankovic bersama Mourinho sukses mengantarkan Inter Milan meraih treble winners pada musim 2009/2010.

Catatan tersebut belum berhasil diulang oleh tim Italia lain hingga saat ini.

Bersama Cremonese, Sampdoria menjadi tim yang belum meraih kemenangan di Serie A musim ini.