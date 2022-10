Jadwal Bola Malam Ini: Liga Inggris & Spanyol, Nafsu Brighton Geser MU di Papan Klasemen

Jadwal bola malam ini dibuka dengan partai Liga Inggris antara Brighton vs Nottingham Forest pada Rabu, (19/10/2022) dini hari WIB - Gelandang Brighton Belgia Leandro Trossard (kiri) bersaing dengan bek Liverpool kelahiran Jerman Kamerun Joel Matip (kanan) selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Liverpool dan Brighton and Hove Albion di Anfield di Liverpool, barat laut Inggris pada 1 Oktober 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal siaran bola malam ini akan menyajikan partai Liga Inggris dan Liga Spanyol.

Jadwal bola malam ini dibuka dengan partai Liga Inggris antara Brighton vs Nottingham Forest pada Rabu, (19/10/2022) dini hari WIB.

Brighton yang bertindak sebagai tuan rumah bernafsu meraih tiga poin untuk masuk ke lima besar klasemen Liga Inggris.

Gelandang Brighton Ekuador Moises Caicedo bereaksi setelah memberikan tendangan bebas selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Brentford dan Brighton and Hove Albion di Gtech Community Stadium di London pada 14 Oktober 2022. (BEN STANSALL / AFP)

Saat ini anak asuh Roberto De Zerbi itu berada di peringkat tujuh klasemen Liga Inggris dengan torehan 14 angka.

Tambahan tiga poin akan membuat Brighton naik dua peringkat menuju posisi lima klasemen untuk menggeser Newcastle dan Manchester United.

Hasil imbang yang diterima Newcastle dan Setan Merah di pertandingan terakhir membuat Brighton hanya membutuhkan tiga poin guna masuk ke peringkat lima besar.

Newcastle nangkir tepat di atas Brighton dengan koleksi 15 angka, sedangkan United berada di peringkat lima atas 16 poin yang mereka kumpulkan.

Bergeser ke Liga Spanyol, tim papan atas, Atletico Madrid akan menjamu Rayo Vallecano pada Rabu, (19/10/2022) dini hari WIB.

Jika mampu memenangkan laga, anak asuh Diego Simeone bakal menyamai poin Barcelona yang berada di peringkat kedua klasemen Liga Spanyol.

Untungnya, andalan Atletico seperti Alvaro Morata, Antonio Griezmann hingga Joao Felix berada dalam kondisi fit.

Kans untuk meraih poin penuh pun terbuka lebar.

Jadwal Liga Inggris

Rabu, 19 Oktober 2022

Pukul 01.30 WIB: Brighton vs Nottingham Forest

Pukul 02.15 WIB: Crystal Palave vs Wolves

Jadwal Liga Spanyol

Rabu, 19 Oktober 2022

Pukul 00.00 WIB: Sevilla vs Valencia

Pukul 01.00 WIB: Getafe vs Athletic Bilbao

Pukul 02.00 WIB: Atletico Madrid vs Rayo Valecano

