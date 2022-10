James Milner, Si Tua-tua Keladi yang Dicintai Jurgen Klopp & Liverpool

TRIBUNNEWS.COM - James Milner membungkam segala kritikan yang tertuju padanya lewat penampilan elite melawan Manchester City.

Diplot menjadi bek kanan oleh Jurgen Klopp, Milner sukses menjalankan tugasnya begitu baik.

Catatan 3 tackle sukses dan 8 duels won menjadi yang paling apik diantara pemain Liverpool lainnya.

Gelandang Inggris Liverpool James Milner (kanan) menantang gelandang Inggris Leeds United Kalvin Phillips (kiri) selama pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Leeds United dan Liverpool di Elland Road di Leeds, Inggris utara pada 19 April 2021. LEE SMITH / POOL / AFP (LEE SMITH / POOL / AFP)

James Milner pun mampu membantu Alisson untuk mencatatkan clean sheet sekaligus mengantar Liverpool meraih tiga poin.

Jurgen Klopp tak pernah meragukan atribut pria asal Inggris itu meski sudah berusia 36 tahun.

Dilansir This Is Anfield, Klopp memberi kepercayaan kepada Milner untuk selalu berada di Liverpool dan akan membantunya pensiun bersama The Reds.

Musim lalu bersama Liverpool, eks pemain Manchester City itu bermain sebanyak 39 pertandingan untuk The Reds dengan menyumbangkan tiga assist.

Itu membuktikan meski sudah berusia 36 tahun, tenaga Milner masih dipakai Jurgen Klopp untuk mengawal lini tengah Liverpool.

Ia tak keder meski harus bersaing dengan gelandang sekaliber Thiago Alcantara dan Jordan Henderson yang berada di usia emas.

Bagi Jurgen Klopp, kehadiran James Milner dapat dijadikan mentor untuk pemain muda Liverpool tentang arti kerja keras dan loyalitas.

The Reds memiliki dua gelandang muda yang memiliki prospek cerah, adalah Harvey Elliott dan Curtis Jones.

Striker Inggris Manchester United Jadon Sancho (tengah) menghindari tekel dari gelandang Liverpool Inggris James Milner (kanan) dalam persiapan untuk mencetak gol pembuka selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Manchester United dan Liverpool di Old Trafford di Manchester, utara Inggris (Paul ELLIS / AFP)

"Anda dapat melihat bagaimana dia (James Milner) bertarung di lapangan di usia 36, ia tidak ragu sama sekali, luar biasa," Kata Klopp dilansir Liverpool Echo.

"Tempatnya di sini (Liverpool) contoh bagi pemain muda kami untuk meniru etos kerjanya di lapangan," tegas juru taktik asal Jerman itu.

James Milner telah berseragam Liverpool selama tujuh tahun, ia didatangkan The Reds dari Manchester City secara gratis di tahun 2015.