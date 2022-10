Deretan Sindiran untuk PSSI & FIFA yang Fun Football di Tengah Duka, Susi Pudjiastuti hingga Kaesang

TRIBUNNEWS.COM - Momen acara fun football yang digelar PSSI bersama FIFA di Stadion Madya tuai kritikan.

Acara bermain sepak bola para petinggi pengurus sepak bola ini digelar di tengah duka pasca-tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 133 korban.

Momen fun football PSSI dengan FIFA ini diunggah langsung oleh akun resmi PSSI pada Rabu (19/10/2022).

Dalam unggahan tersebut, terlihat Ketua Umum PSSI Iwan Bule juga nampak bermain bersama Presiden FIFA, Gianni Infantino dan Indra Sjafri.

"Potret Presiden FIFA Gianni Infantino beserta jajaran saat bermain sepak bola bersama Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan di Stadion Madya," cuit akun @PSSI.

Akun media sosial PSSI langsung diserbu warganet hingga para public figur yang menyayangkan acara fun football ini dilaksanakan.

Nama PSSI dan FIFA bahkan menjadi trending di media sosial Twitter.

Berikut deretan tanggapan dan sindiran pedas dari public figur tentang acara fun football yang digelar FIFA bersama PSSI di tengah duka Kanjuruhan:

1. Kaesang

"Alhamdulilah semua tersenyum, kami pemilik klub juga hanya bisa tersenyum melihat kebahagiaan ini (red: fun football)," sindir Kaesang.

Kaesang sindir fun football PSSI dan FIFA

2. Susi Pudjiastuti

"What a shame on you @FIFAcom," cuit @susipudjiastuti.

(Sayang sekali @FIFAcom)

3. Vino G Bastian