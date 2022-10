Jadwal Liga Inggris Man United vs Tottenham, Ten Hag Tak Risau MU Miskin Gol

OLI SCARFF / AFP

Pertandingan Man United vs Tottenham Liga Inggris berlangsung di Old Trafford Stadium, Kamis (19/10/2022) pukul 02.15 WIB. - Striker Manchester United Portugal Cristiano Ronaldo (kiri) dan gelandang Manchester United asal Portugal Bruno Fernandes bereaksi setelah kebobolan gol selama pertandingan sepak bola Grup E Liga Eropa UEFA antara Manchester United dan Real Sociedad, di stadion Old Trafford, di Manchester, pada 8 September 2022 .OLI