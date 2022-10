Jadwal Siaran Langsung Bola Malam Ini: Coppa Italia, Liga Inggris, Liga Spanyol hingga Live TVRI

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal sepak bola malam ini menghadirkan pertandingan dari Coppa Italia, Liga Inggris hingga Liga Spanyol, Rabu (19/10/2022) hingga Kamis (20/10/2022) dini hari WIB.

Pertandingan Coppa Italia, Liga Inggris maupun Liga Spanyol dapat Anda saksikan melalui siaran langsung TVRI, MOJI maupun live streaming Vidio.com.

Satu di antara pertandingan yang menarik atensi adalah duel Manchester United vs Tottenham Hotspur di Old Trafford Stadium.

Jadwal Bola Malam Ini

Jadwal Bola Malam Ini

Liga Inggris

Kamis, 20 Oktober 2022

01.30 WIB - Bournemouth vs Southampton - (Vidio)

01.30 WIB - Brentford vs Chelsea - (Vidio)

01.30 WIB - Liverpool vs West Ham - (Vidio)

01.30 WIB - Newcastle vs Everton - (MOJI, Vidio)

02.15 WIB - Manchester United vs Tottenham - (Champions TV 5, Vidio)

Liga Spanyol

Kamis, 20 Oktober 2022

00.00 WIB - Cadiz vs Real Betis - (beIN Sports, Vidio)

00.00 WIB - Real Valladolid vs Celta Vigo - (beIN Sports, Vidio)

01.00 WIB - Real Sociedad vs Mallorca - (beIN Sports, Vidio)

02.00 WIB - Elche vs Real Madrid - (beIN Sports, Vidio)

Coppa Italia

Rabu, 19 Oktober 2022

23.00 WIB - Parma vs Bari - (TVRI)

Kamis, 20 Oktober 2022