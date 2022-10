Jadwal Bola Malam Ini Live TV: Barcelona Mencari Pelampiasan Amarah, Arsenal vs PSV di Liga Eropa

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal sepak bola malam ini menyuguhkan laga menarik dari ajang Liga Eropa, Coppa Italia, Liga Inggris hingga Liga Spanyol, Kamis (20/10/2022) hingga Jumat (21/10/2022) dini hari WIB.

Pertandingan kompetisi Eropa kali ini dapat Anda saksikan live TV SCTV, TVRI, MOJI maupun live streaming Vidio.com.

Duel Barcelona vs Villarreal dalam laga lanjutan LaLiga menarik atensi karena ini menjadi panggung pembuktian Xavi Hernandez mengangkat mentalitas Lewandowski cs yang terpuruk di El Clasico.

Jadwal Bola Malam ini (kolase tribunnews)

Liga Eropa

Jumat, 21 Oktober 2022

00.00 WIB - Arsenal vs PSV - (Vidio)

Liga Inggris

Jumat, 21 Oktober 2022

01.30 WIB - Fulham vs Aston Villa - (MOJI, Vidio)

02.15 WIB - Leicester vs Leeds - (SCTV, Vidio)

Liga Spanyol

Jumat, 21 Oktober 2022

00.00 WIB - Almeria vs Girona - (beIN Sports, Vidio)

01.00 WIB - Osasuna vs Espanyol - (beIN Sports, Vidio)

02.00 WIB - Barcelona vs Villarreal - (beIN Sports, Vidio)

Coppa Italia

Kamis, 20 Oktober 2022