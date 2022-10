Link Live Streaming Barcelona vs Villarreal Kick-off Jumat Dini Hari, Lewandowski Samai Rekor Messi?

Pau BARRENA / AFP

Pemain depan Barcelona asal Polandia Robert Lewandowski merayakan setelah mencetak gol ketiga timnya selama pertandingan sepak bola leg pertama Grup C Liga Champions antara FC Barcelona dan Viktoria Plzen, di stadion Camp Nou di Barcelona pada 7 September 2022. Pada laga Barcelona vs Villarreal ini, Robert Lewandowski punya kesempatan untuk menyamai catatan gol Lionel Messi saat Barcelona bersua Villarreal di Liga Spanyol 2022-2023. Link live streaming Barcelona vs Villarreal akan tersaji di laga pekan ke-10 Liga Spanyol, Jumat (21/10/2022), kick-off pukul 02.00 WIB dini hari.