Anti-MU, Mantan Gitaris Oasis Larang sang Putra Pasang Poster Ronaldo di Rumahnya

TRIBUNNEWS.COM - Mantan gitaris Oasis, Noel Gallagher, memiliki cerita unik dalam kehidupan keluarganya.

Termasuk bagaimana Noel Gallagher membuat larangan unik terhadap putranya yang menggandrungi seorang Cristiano Ronaldo.

Mantan pentolan Oasis ini diketahui adalah Citizens sejati, artinya pendukung Manchester City yang militan.

Tentu saja sebagai pendukung Manchester City, Noel Gallagher sulit untuk menerima adanya unsur yang berbau Manchester United.

Hal ini juga berlaku untuk putranya sendiri. Kisah dimulai saat putra laki-lakinya membawa pulang sebuah poster pemain bola.

Dan seperti kebanyakan anak laki-laki yang doyan bermain bola, sosok Cristiano Ronaldo menjadi panutannya.

Namun dikisahkan oleh Noel Gallagher, putranya tidak mengetahui jika CR7 pernah dan tengah membela panji Manchester United.

Dia hanya mengetahui jika kapten Timnas Portugal itu bermain untuk klub LaLiga, Real Madrid dan Serie A, Juventus.

"Tapi ada sebuah yang lucu bagaimana dia mulai memilih pemain sepak bola idolanya. Dan suatu saat anak laki-lakiku membawa pulang poster Cristiano Ronaldo," buka Noel Gallagher, dikutip dari laman MEN.

"Namun uniknya dia tidak menyadari jika Ronaldo bermain bagi United, bahkan dalam dua periode. 'nak, apa yang kamu lakukan?, dia menjawab 'saya suka Ronaldo, dia pemain favoritku,'" ucap mantan pentolan Oasis ini menirukan jawaban sang putra.

"Namun saya mengatakan kepadanya untuk tak melakukannya kembali. Dia tidak bisa menunjukkan pemain (Manchester United) ke dalam rumah kami," sambung saudara Liam ini.

Apa yang dilakukan oleh Noel Gallagher merujuk kepada dirinya yang sejak dulu dikenal sebagai fan Manchester City. Loyalitasnya kepada The Citizens begitu mengakar.

Namun ketika ditanya bagaimana dia mengarahkan masa depan putranya, mantan gitaris Oasis ini berharap agar sang anak tak mengikuti jejaknya.

"Jujur saja, saya lebih suka melihat anakku bermain untuk menjadi pemain bola ketimbang mengikutiku sebagai musisi," pungkasnya.

Terlepas dari itu MU sendiri memang dalam masa transisi.

Erik Ten Hag yang didapuk sebagai pelatih pada awal musim tidak bisa memberikan dampak instan. Oleh karena itu Setan Merah masih berproses untuk kembali menemukan bentuk permainan terbaiknya.

Sedangkan The Citizens, bersama Eling Haaland, tetangga berisik MU ini on the trek dalam perburuan gelar juara Liga Inggris.

