Chelsea vs Man United.

Fakta-Fakta Menarik Duel Chelsea vs Man United, The Blues Puasa Kemenangan Atas The Red Devils

TRIBUNNEWS.COM - Pertandingan Chelsea vs Manchester United akan berlangsung pada pekan ke-13 Liga Inggris 2022-2023.

Duel Chelsea vs Man United dalam jadwal Liga Inggris bakal bergulir di Stadion Stamford Bridge, Sabtu (22/10/2022) malam WIB.

Menjelang pertandingan Chelsea vs Man United, ada sejumlah fakta menarik menjelang bigmatch tersebut.

Kedua tim mengincar tiga poin untuk mendongkrak posisi masing-masing di klasemen Liga Inggris.

Chelsea sekarang berada di peringkat keempat klasemen Liga Inggris dengan koleksi 20 poin dari 10 laga.

The Blues sedang dalam kondisi bagus.

Dalam lima laga terakhir di Premier League, mereka menang empat kali dan sekali imbang.

Sementara itu, Man United berada satu tingkat di bawah Chelsea dengan keunggulan satu poin saja.

Berbeda dari Chelsea, dalam lima laga terakhir di Liga Inggris, The Red Devils mengemas tiga kemenagan, sekali imbang, dan satu kali kekalahan.

Dikutip dari website resmi Chelsea, berikut sejumlah fakta menarik mengenai laga Chelsea vs Man United:

1. Chelsea Puasa Kemenangan Lawan Man United

Pemain depan Chelsea dari Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang (kiri) melakukan tendangan bebas ketika gelandang Chelsea Mason Mount melihat selama pertandingan sepak bola Grup E Liga Champions UEFA antara Dinamo Zagreb (CRO) dan Chelsea (ENG) di The Maksimir Stadium di Zagreb pada September 6, 2022. (DENIS LOVROVIC / AFP)

Chelsea belum pernah menang dalam sembilan laga terakhir melawan Man United di Liga Inggris, dengan rincian enam hasil imbang dan tiga kekalahan.

Bahkan, empat pertemuan terakhir berakhir imbang.