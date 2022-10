Jadwal Liga Spanyol Pekan ke-11: Real Madrid vs Sevilla, Barcelona vs Athletic Bilbao

Jadwal Liga Spanyol pekan ke-11, Real Madrid vs Sevilla, Barcelona vs Bilbao - Gelandang Real Madrid, Federico Valverde (bernomor punggung 15) melakukan selerbasi dengan rekan satu timnya setelah membobol gawang tuan rumah Elche selama pertandingan sepak bola liga Spanyol di stadion Martinez Valero, pada 19 Oktober 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal Liga Spanyol pekan ke-11 yang dimulai pada besok hari Sabtu (22/10/2022).

Real Madrid sang pemuncak klasemen akan meladeni Sevilla di kandangnya, Stadion Santiago Bernabeu, Minggu (23/10/2022) pukul 02.00 WIB.

Sementara itu musuh bebuyutannya, Barcelona akan melakoni pertandingan dengan Athletic Bilbao, Senin (24/10/2022) pukul 02.00 WIB di Camp Nou.

Gelandang Real Madrid Federico Valverde melakukan selebrasi dengan Luka Modric (kiri), Karim Benzema dan usai David Alaba (kanan) mencetak gol pada pertandingan Liga Spanyol melawan Elche CF di stadion Martinez Valero di Elche pada 19 Oktober 2022. (JOSE JORDAN / AFP)

Tekad skuad asuhan Carlo Ancelotti di laga selanjutkan akan terus melanjutkan tren positif.

Mengingat sampai saat ini El Real belum pernah menelan kekalahan.

Misi itu tentunya untuk mengokohkan posisinya di puncak klasemen Liga Spanyol.

Sementara itu tim besutan Xavi Hernandez tengah berjuang untuk bangkit dan tampil konsisten.

Jadwal Liga Spanyol Pekan ke-11:

Sabtu, 22 Oktober 2022

Pukul 19.00 WIB: Rayo Vallecano vs Cadiz

Pukul 21.15 WIB: Valladolid vs Real Sociedad

Pukul 23.30 WIB: Vallencia vs Mallorca

Minggu, 23 Oktober 2022

Pukul 02.00 WIB: Real Madrid vs Sevilla

Pukul 19.00 WIB: Espanyol vs Elche

Pukul 21.15 WIB: Real Betis vs Atletico Madrid

Pukul 23.30 WIB: Girona vs Osasuna

Pukul 23.30 WIB: Villarreal vs Almeria

Senin, 24 Oktober 2022

Pukul 02.00 WIB: Barcelona vs Athletic Club

Pukul 02.00 WIB: Celta Vigo vs Getafe

(Tribunnews.com/Niken)