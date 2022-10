Sorotan Hasil Liga Inggris Liverpool KO oleh Juru Kunci, Dijebol Pemain Buangan Meski Hujan Peluang

Striker Nottingham Forest asal Nigeria, Taiwo Awoniyi melakukan selebrasi usai mencetak gol pembuka pertandingan sepak bola Liga Inggris antara Nottingham Forest dan Liverpool di The City Ground di Nottingham, Inggris tengah, pada 22 Oktober 2022.

Sorotan Hasil Liga Inggris Liverpool Keok dari Juru Kunci, Dijebol Mantan Pemain, Trent Gagal Jadi Pahlawan

TRIBUNNEWS.COM - Hasil Liga Inggris, Liverpool kalah dari Nottingham Forest dengan skor 0-1.

Hasil Liga Inggris Nottingham Forest vs Liverpool yang berujung pada kekalahan The Reds ini menjadi hasil mengejutkan karena tim tamu sangat mendominasi laga yang belangsung di The City Ground, Nottingham, Inggris, Sabtu (22/10/2022).

Dirangkum dari BolaSport, berikut sorotan kekalahan Liverpool dari Nottingham Forest.

Dijebol Mantan Pemain

Liverpool dihukum pemain buangan mereka, Taiwo Awoniyi, saat bertemu Nottingham Forest pada pekan ke-13 Liga Inggris.

Nottingham Forest membuat Liverpool terdiam pada menit ke-55 setelah Taiwo Awoniyi menaklukkan Alisson.

Sepakan kaki kanannya dari jarak dekat menyambut tendangan bebas tidak bisa dihalau oleh Alisson.

Gol ini terasa ironis, mengingat Awoniyi adalah pemain buangan Liverpool.

Ia pernah memperkuat Liverpool dari 2015 hingga 2021, tetapi lebih banyak menghabiskan waktu sebagai pemain pinjaman di sejumlah klub.

Situasi itu bertahan sebelum Awoniyi pindah ke Union Berlin pada 2021, lalu pulang ke Inggris ke Nottingham Forest pada Juni 2022.

Liverpool Jadi Tim Papan Tengah

Bek Nottingham Forest, Scott McKenna (kiri), berebut bola dengan penyerang Liverpool, Mohamed Salah, pada pekan ke-13 Liga Inggris musim 2022-2023 di Stadion The City Ground, Sabtu (22/10/2022).

The Reds datang ke markas Nottingham Forest dengan ambisi mencatat tiga laga tanpa terkalahkan di kompetisi domestik.

Keinginan itu seperti makin dikuatkan dengan catatan buruk tuan rumah yang belum menang dari sembilan laga di Liga Inggris musim 2022-2023.