Beberapa Hal yang Menjadi Sorotan Jelang Pertandingan Kelima Liga Champions 2022-2023

TRIBUNNEWS.COM- Lima tim dipastikan lolos ke Babak 16 Besar dan masih dapat bermain lebih lama lagi setelah mengamankan tempat mereka di 16 besar Liga Champions.

Tetapi akan ada lebih banyak tim lagi yang masih berkeringat di laga penyisihan Liga Champions.

Liga Champions UEFA berlanjut dengan 16 pertandingan yang tersebar di hari Selasa dan Rabu.

Kami memilih beberapa poin pembicaraan utama menjelang pertandingan putaran kelima. Sedikitnya ada 4 Hal Utama yang jadi Sorotan Jelang laga Kelima UCL 2022-2023:

Gambar ini menunjukkan trofi Liga Champions UEFA sebelum pengundian turnamen sepak bola Eropa 2021/2022 di Istanbul pada 26 Agustus 2021. (OZAN ??KOSE / AFP)

1. Jadwal Pertandingan:

25 dan 26 Oktober

Grup E: Salzburg vs Chelsea, Dinamo Zagreb vs AC Milan

Grup F: Celtic vs Shakhtar, Leipzig vs Real Madrid

Grup G: Sevilla vs Kopenhagen, Dortmund vs Man City

Grup H: Paris vs Maccabi Haifa, Benfica vs Juventus

26 dan 27 Oktober

Grup A: Napoli vs Rangers, Ajax vs Liverpool

Grup B: Club Brugge vs Porto, Atlético vs Leverkusen

Grup C: Inter vs Plzeň, Barcelona vs Bayern