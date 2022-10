Link Live Streaming TV Online AS Roma vs Napoli di Liga Italia, Tonton Lewat HP

Alberto PIZZOLI / AFP

Link live streaming AS Roma vs Napoli di pekan ke-11 Liga Italia - Pemain depan AS Roma, Paulo Dybala (tengah) bercanda dengan pelatihnya Jose Mourinho saat ia digantikan selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara AS Roma dan Monza pada 30 Agustus 2022 di stadion Olimpiade di Roma.