Link Live Streaming Inter Milan vs Viktoria Plzen Liga Champions, Live SCTV & Vidio

Link live streaming Inter Milan vs Viktoria Plzen di Liga Champions malam ini, Rabu, (26/10/2022) malam WIB - Gelandang Inter Milan Nicolo Barella (2ndL) merayakan dengan bek Inter Milan Belanda Stefan de Vrij setelah mencetak gol kedua timnya selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Inter Milan dan Salernitana pada 16 Oktober 2022 di Giuseppe-Meazza (San Siro) stadion di Milan.

TRIBUNNEWS.COM - Simak link live streaming Inter Milan vs Viktoria Plzen di Liga Champions malam ini, Rabu (26/10/2022) malam WIB.

Penyisihan Grup C Liga Champions menghadirkan duel Inter Milan vs Viktoria Plzen kick off pukul 23.15 WIB.

Laga Inter Milan vs Viktoria Plzen bakal dilangsungkan di Stadion Giuseppe Meazza disiarkan secara langsung oleh SCTV dan link berikut.

Pemain depan Inter Milan, Lautaro Martinez (kiri) berduel dengan bek Salernitana Flavius ??Daniliuc selama pertandingan sepak bola Serie A Italia di Giuseppe Meazza, pada 16 Oktober. (MIGUEL MEDINA / AFP)

Kemenangan menjadi harga mati bagi Inter Milan untuk mengunci tiket menuju babak 16 besar Liga Champions.

Anak asuh Simone Inzaghi itu saat ini bertengger di peringkat dua klasemen Grup C dengan koleksi tujuh angka.

Tambahan tiga angka sudah cukup bagi Inter untuk lolos dari babak penyisihan grup Liga Liga Champions.

Nerazzurri memiliki modal apik, yakni memetik kemenangan atas Fiorentina akhir pekan lalu.

Di sisi lain, klub sekota AC Milan ini dapat kabar menggembirakan dengan kehadiran Romelu Lukaku.

Bomber Timnas Belgia ini dapat dimainkan oleh Inzaghi setelah melewatkan beberapa pertandingan akibat didera cedera.

Prediksi Susunan Pemain

Inter Milan (3-5-2)

Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dimarco Mikhitaryan, Barella, Dumfries; Lukaku, Lautaro

Pelatih: Simone Inzaghi

Viktoria Plzen (4-2-3-1)

Stanek; Havel, Hejda, Pemica, Tecani; Bucha, Kalvach; Jirka, Vlkanova, Mosquora; Bassey

Pelatih: Michal Bilek

(Tribunnews.com/Deivor)