Daftar 8 Player of The Match pada Laga UCL Malam Tadi, Mehdi Taremi, Edin Dzeko, Andy Robertson

Pemain depan Inter Milan asal Bosnia Edin Dzeko (kiri) berebut bola dengan bek Viktoria Plzen dari Ceko Lukas Hejda (kanan) selama pertandingan sepak bola Grup C Liga Champions UEFA antara Inter Milan dan Viktoria Plzen di stadion Giuseppe-Meazza (San Siro) di Milan , pada 26 Oktober 2022. MIGUEL MEDINA / AFP

TRIBUNNEWS.COM-Delapan pemain terplih jadi Player of the match pada pertandingan Liga Champions yang digelar tadi malam, Kamis (27/10/2022).

Sesuai dengan jumlah pertandingan Liga Champions yang digelar tadi malam, delapan pemain yang tampil gemilang meraih penghargaan UEFA Player of The Match.

Kedelapan pemain yang tampil gemilang pada pertandingan tersebut terpilih sebagai Player of the match dalam pertandingan Liga Champions pada Rabu (26/10) dan Kamis (27/10).

Pada pertandingan Club Brugge Vs Porto yang berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan Porto, Player of The Match diraih pemain Porto, Mehdi Taremi.

Sedangkan Edin Dzeko meraih dari Inter Milan penghargaan Player of the Match pada laga Inter Milan Vs Viktoria Plzen yang berakhir juga dengan skor 4-0 untuk Inter Milan.

Pemain Napoli Giovanni Simeone tampil gemilang dan menjadi man of the match dalam laga Napoli kontra Rangers yang berakhir dengan skor 3-0 untuk Napoli.

Sedangkan Andy Robertson menjadi peraih penghargaan Player of the match dalam pertadingan Ajax Vs Liverpool yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor 3-0.

Juri dengan yakin menentukan peraih penghargaan untuk laga Atletico Madrid yang bermain imbang 2-2 dengan Leverkusen. Peraih penghargaan laga tersebut adalah Yannick Carrasco.

Gelandang Bayern Muenchen, Matthijs de Ligt meraih penghargaan Player of The Match untuk pertandingan antara Barcelona melawan Bayern Muenchen yang berakhir dengan skor 3-0 untuk Bayer Muenchen.



Marcus Edwards dari Sporting CP meraih penghargaan Player of The Match dalam laga Tottenham Hotspurs melawan Sporting CP yang berakhir dengan skor imbang 1-1.

Sedangkan Mario Goetze meraih penghargaan Player of The match dalam pertandingan Frankfurt melawan Marseille yang berakhir dengan skor 2-0 untuk Frankfurt.

Pada malam sebelumnya, Jorginho, Sandro Tonali, Isco termasuk di antara pemain yang terpilih meraih penghargaan Player of the Match dalam pertandingan Liga Champions.

Mereka yang dinilai tampil sebagai Player of the Match di masing-masing laga.

Daftar Playar of the Match dalam Pertandingan UCL Tadi Malam, Rabu (26/10) dan Kamis (27/10):

26/10: Club Brugge 0-4 Porto – Mehdi Taremi