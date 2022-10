Hasil Inter Milan vs Viktoria Plzen Liga Champions: Pesta Gol, Nerazzurri ke 16 Besar, Barca Merana

MIGUEL MEDINA / AFP

Skor 3-0 menjadi hasil akhir duel Inter Milan vs Viktoria Plzen di penyisihan Grup C Liga Champions pada Kamis, (27/10/2022) malam WIB - Pemain depan Inter Milan asal Bosnia Edin Dzeko (tengah) merayakan dengan rekan satu timnya setelah mencetak gol kedua selama pertandingan sepak bola Grup C Liga Champions UEFA antara Inter Milan dan Viktoria Plzen di stadion Giuseppe-Meazza (San Siro) di Milan, pada 26 Oktober 2022 . MIGUEL MEDINA / AFP