Live Skor Hasil Inter Milan vs Viktoria Plzen Liga Champions: Mkhitaryan Cs Unggul 2-0 di Babak I

Live skor hasil Inter Milan vs Viktoria Plzen di penyisihan Grup C Liga Champions pada Kamis, (27/10/2022) malam WIB - Gelandang Viktoria Plzen dari Ceko, Pavel Bucha (kiri) berebut bola dengan gelandang Inter Milan dari Armenia Henrikh Mkhitaryan (kanan) selama pertandingan sepak bola Grup C Liga Champions UEFA antara Inter Milan dan Viktoria Plzen di stadion Giuseppe-Meazza (San Siro) di Milan , pada 26 Oktober 2022. MIGUEL MEDINA / AFP