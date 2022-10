Jadwal Bola Akhir Pekan Ini: Live SCTV, Vidio, Mola TV, Bein Sports, Liga Inggris hingga Liga Italia

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal siaran langsung bola akhir pekan ini yang memggelar berbagai laga tiga liga top Eropa mulai Jumat (28/10/2022) s/d Minggu (30/10/2022) dinihari WIB.

Berbagai keseruan laga tiga liga top Eropa yang meliputi Liga Inggris, Liga Italia dan Liga Spanyol tersebut dapat anda tonton secara Live di SCTV, Vidio, Mola TV, Bein Sports.

Di kancah Liga Inggris, duel Leicester City vs Manchester United akan menjadi laga pembuka pekan ke-14.

Keseruan laga antara Leicester City vs Manchester City akan digelar di King Power Stadium, Sabtu (29/10/2022) pukul 18.30 WIB, Live Vidio.

Ada pula laga seru lainnya yang mempertemukan Brighton vs Chelsea, Liverpool vs Leeds United dan Arsenal vs Nottingham Forest.

Beralih ke Liga Italia yang akan menyajikan laga antara Napoli vs Sassuolo sebagai duel pembuka pekan ke-12.

Dalam laga lainnya, Inter Milan dijadwalkan akan menghadapi Sampdoria di kandang sendiri, sementara AC Milan bertandang ke markas Torino.

Di Liga Spanyol, Barcelona dan Real Madrid akan sama-sama mencari pelampiasan setelah kalah di ajang Liga Champions.

Barcelona akan menghadapi laga tandang melawan Valencia, sedangkan Real Madrid menjamu Girona di depan publik Santigao Bernabeu.

Raihan tiga poin sama-sama dibutuhkan Barcelona maupun Real Madrid guna mengembalikan rasa percaya diri sekaligus menjaga asa bersaing di jalur juara.

Jadwal Siaran Langsung Bola Akhir Pekan Ini, Jumat (28/10/2022) s/d Minggu (30/10/2022):

Sabtu, 29 Oktober 2022

Liga Inggris

Pukul 18.30 WIB - Leicester vs Man City