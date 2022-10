Jadwal Liga Spanyol Pekan 12: Real Madrid vs Girona, Valencia vs Barcelona

Jadwal Liga Spanyol akhir pekan ini, Real Madrid vs Girona, Valencia vs Barcelona - Pemain depan Barcelona Ferran Torres merayakan mencetak gol keempat timnya dengan rekan satu timnya selama pertandingan sepak bola liga Spanyol antara FC Barcelona dan Athletic Club Bilbao di stadion Camp Nou di Barcelona, pada 23 Oktober 2022. Josep LAGO / AFP

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal Liga Spanyol pekan 12 dimulai hari Sabtu (29/10/2022) s/d Selasa (1/11/2022).

Barcelona bertandang ke kandang Valencia di pekan ke-12 Liga Spanyol, Minggu (30/10/202) pukul 02.00 WIB.

Kemudian di hari yang sama Real Madrid akan menjamu Girona di Santiago Bernabeu pukul 22.15 WIB.

Baca juga: Barcelona Dibully dari Segala Sisi, Peran Pemain Senior El Barca Dinanti

Pemuncak klasemen Liga Spanyol, Real Madrid bakal menebus dosa atas kekalahannya di Liga Champions tengah pekan lalu.

Pasukan Carlo Ancelotti dibekuk klub asal Jerman, RB Leipzig dengan skor 2-3.

Hal serupa juga dialami oleh musuh bebuyutannya Barcelona yang juga harus menelan kekalahan di Liga Champions saat berhadapan dengan Bayern Munchen.

Dua klub raksasa asal Spanyol ini sama-sama mengusung misi untuk bangkit dan memetik kemenangan.

Jadwal Liga Spanyol Akhir Pekan Ini,

Sabtu, 29 Oktober 2022

Pukul 02.00 WIB: Mallorca vs Espanyol

Pukul 19.00 WIB: Almeria vs Celta Vigo

Pukul 21.15 WIB: Cadiz vs Atletico Madrid

Pukul 23.30 WIB: Sevilla vs Rayo Vallecano

Minggu, 30 Oktober 2022

Pukul 02.00 WIB: Valencia vs Barcelona

Pukul 20.00 WIB: Osasuna vs Valladolid

Pukul 22.15 WIB: Real Madrid vs Girona

Senin, 31 Oktober 2022

Pukul 00.30 WIB: Athletic Bilbao vs Villarreal

Pukul 03.00 WIB: Real Sociedad vs Real Betis

Selasa, 1 November 2022

Pukul 03.00 WIB: Elche vs Getafe

(Tribunnews.com/Niken)