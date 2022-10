Jadwal Bola Malam Ini: Liga Inggris Leicester vs Man City, Liga Italia Napoli vs Sassuolo

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal bola malam ini yang akan digelar mulai hari Sabtu (29/10/2022) hingga Minggu (30/10/2022) dini hari WIB.

Di Liga Inggris akan menyuguhkan pertandingan seru seperti Leicester vs Man City, Brighton vs Chelsea, hingga Liverpool vs Leeds United.

Lalu di Liga Italia ada pertandingan seru seperti Napoli vs Sassuolo, Lecce vs Juventus, dan Inter Milan vs Sampdoria.

Kemudian di Liga Spanyol, Barcelona akan bertandang ke kandang Valencia dan laga akan berlangsung pada hari Minggu (30/10/2022) pukul 02.00 dini hari WIB.

Keseruan dari pertandingan bola malam ini dapat disaksikan melalui tayangan SCTV, Vidio, Mola TV, dan Bein Sports.

Berikut Jadwal Bola Malam Ini:

Sabtu, 29 Oktober 2022

Liga Inggris

Pukul 18.30 WIB - Leicester vs Man City

Pukul 21.00 WIB - Newcastle vs Aston Villa

Pukul 21.00 WIB - Bournemouth vs Tottenham

Pukul 21.00 WIB - Brighton vs Chelsea

Pukul 21.00 WIB - Crystal Palace vs Southampton

Pukul 21.00 WIB - Brentford vs Wolves