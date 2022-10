Sedang Berlangsung Live Streaming Real Madrid vs Girona Liga Spanyol, Akses Link di Sini

Gelandang Real Madrid Federico Valverde (tengah) menendang bola melewati Antonio Raillo (kanan) selama pertandingan liga Spanyol antara Real Madrid CF dan RCD Mallorca di stadion Santiago Bernabeu pada 11 September 2022. Sedang berlangsung, link live streaming Real Madrid vs Girona di Liga Spanyol malam ini, Minggu (30/10/2022).

TRIBUNNEWS.COM - Saat ini sedang berlangsung live streaming Real Madrid vs Girona di Liga Spanyol, Minggu (30/1/2022).

Pertandingan Real Madrid vs Girona dapat disaksikan via live streaming beIN Sports.

Selain di beIN Sports, laga Real Madrid vs Girona juga bisa diakses via live streaming Vidio.com dan Vision Plus.

Berikut ini link live streaming laga dan susunan pemain kedua tim.

Pemain depan Real Madrid, Vinicius Junior (kanan) merayakan dengan rekan setimnya setelah mencetak gol kedua ke gawang Shaktar Donetsk selama pertandingan sepak bola grup F Liga Champions di stadion Santiago Bernabeu, pada 5 Oktober 2022. Live streaming Real Madrid vs Girona saat ini sedang berlangsung. (Thomas COEX / AFP)

Susunan Pemain

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy, Kroos, Camavinga, Modric, Valverde, Vinicius, Rodrygo

Girona

Gazzaniga; Gutierrez, Lopez, Martinez, Bueno, Couto, Herrera, Romeu, Garcia, Fernandez, Castellanos

(Tribunnews.com/Guruh)