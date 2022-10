Jadwal Siaran Langsung Bola Malam Ini: Liga Italia Verona vs AS Roma, Liga Spanyol, Live beIN Sports

Jadwal siaran langsung bola malam ini menyajikan partai dari Liga Italia antara Verona vs AS Roma hingga kompetisi Liga Spanyol, live beIN Sports.

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal siaran langsung bola malam ini menyajikan pertandingan dari kancah Liga Italia dan Liga Spanyol, mulai Selasa (1/10/2022) dini hari.

Pada kompetisi Liga Italia bakal melanjutkan 2 partai penutup giornata 12 yang mempertemukan Verona vs AS Roma hingga Monza vs Bologna.

Sementara kompetisi Liga Spanyol menayangkan duel penutup pekan 12 antara Elche vs Getafe.

Pemain depan AS Roma asal Argentina Paulo Dybala cedera setelah mencetak gol tendangan penalti selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara AS Roma dan Lecce di stadion Olimpiade di Roma pada 9 Oktober 2022. (Vincenzo PINTO / AFP)

Keseruan Liga Italia dan Liga Spanyol musim ini dapat disaksikan secara live streaming beIN Sports dan Vidio.com.

Berikut Jadwal Siaran Langsung Bola Malam Ini

Selasa, 1 November 2022

Liga Italia

Pukul 00.30 WIB - Hellas Verona vs AS Roma

Pukul 02.45 WIB - Monza vs Bologna

Liga Spanyol

Pukul 03.00 WIB - Elche vs Getafe

Bek AS Roma, Chris Smalling merayakan gol pertama timnya ke gawang Lecce dalam pertandingan sepak bola Serie A Italia di stadion Olimpico, 9 Oktober 2022. (Vincenzo PINTO / AFP)

Peluang Salip Inter Milan dan Lazio

AS Roma bakal melanjutkan giornata 12 Liga Italia dengan menyambangi markas Verona di Stadio Marc'Antonio Bentegodi.

Skuad berjuluk Giallorossi ini mempunyai peluang besar untuk memperbaiki tempatnya di klasemen Liga Italia jika mampu membawa pulang poin penuh.