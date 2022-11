Borussia Dortmund Batal Lawan Persib dan Persebaya di Indonesia, Ternyata Karena Ini Alasannya

Borussia Dortmund Batal Tampil di Indonesia, Promotor Beberkan Alasannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Klub Bundesliga Jerman, Borussia Dortmund sebelumnya dijadwalkan akan tampil di Indonesia guna menghadapi Persib Bandung dan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.

Akan tetapi, rencana tersebut batal terlaksana. Pihak Promotor Nine Sport membeberkan bahwa salah satu alasan Borussia Dortmund gagal ke Indonesia karena Stadion GBT akan segera direnovasi.

Seperti diketahui, Stadion GBT akan dipakai sebagai venue Piala Dunia U-20 2023.

Adapun pihak promotor yakni Nine Sport sebenarnya sudah mengupayakan untuk memindahkan pertandingan ke stadion lain.

Sementara pihak Dortmund sudah berangkat ke Asia Tenggara untuk mematangkan konsep pertandingan. Sebab Dortmund memang akan menggelar tur di Asia Tenggara dengan Indonesia, Singapura, dan Vietnam menjadi tujuannya.

“Kira-kira tanggal 19 Oktober waktu itu dari Pak Teddy (Tjahyono, Direktur PT Persib Bandung Bermartabat) dan Suresh (Letchmanan, Managing Director Dortmund Asia-Pasifik) bahkan ada legend juga waktu itu (Karl-Heinz) Rield sudah on the way ke Indonesia,” kata CEO Nine Sport, Arief Putra Wicaksono, Selasa (1/11/2022).

Gelandang muda Borussia Dortmund berusia 17 tahun, Vasco Walz. (twitter @barcacentre)

“Tapi pada last minute kami dapat informasi dari pemerintah Kota Surabaya bahwa stadion tidak bisa digunakan. Teman-teman dari Dortmund sudah berangkat dari Jerman dan sudah di Asia Tenggara. Kami bertemu perwakilan walikota Surabaya, ternyata secara mendadak ada kunjungan saat weekend dari Pak Menteri Olahraga (Menpora Zainudin Amali) yang menyatakan stadionnya tidak bisa digunakan,” jelasnya

Lebih lanjut, Nine Sport terus berusaha agar Dortmund bisa ke Indonesia dengan memindahkan laga ke Bandung.

Akan tetapi situasi sepakbola nasional pasca Tragedi Kanjuruhan menjadi kendala lain sehingga agenda tur Dortmund ke Indonesia dirasa mustahil untuk dilaksanakan pada saat ini.

“Akhirnya kami meeting untuk mengubah pertandingan di Bandung. Cuma ada pertanyaan, 'siapa yang bisa menjamin pertandingan bisa berjalan dengan kejadian-kejadian yang terjadi saat ini?' Jadi kami putuskan untuk meniadakan pertandingan ini,” kata Arief.

Dortmund pun secara resmi mengumumkan pembatalan tur ke Indonesia, Senin (31/10/2022). Sebagai gantinya, Dortmund akan menghadapi raksasa Malaysia, Johor Darul Takzim.