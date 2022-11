Jadwal Bayern Munchen vs Inter Milan di Liga Champions, Tonton SCTV Pukul 03.00 WIB

Gelandang Bayern Munich Jerman Leroy Sane (tengah) merayakan setelah mencetak gol selama pertandingan sepak bola Grup C Liga Champions UEFA antara Inter Milan dan Bayern Munich di Milan, pada 7 September 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal laga seru antara Bayern Munchen vs Inter Milan yang akan disiarkan secara langsung Live SCTV, Rabu (2/11/2022) dinihari nanti.

Laga Bayern Munchen vs Inter Milan akan menjadi sajian penutup Grup C Liga Champions, selain Viktoria Plzen vs Barcelona pada waktu yang bersamaan.

Allianz Arena akan menjadi arena pertempuran duel yang mempertemukan Bayern Munchen vs Inter Milan, dinihari nanti.

Penyerang Inter Milan asal Bosnia Edin Dzeko (kanan) berebut bola dengan bek Bayern Munich asal Prancis Lucas Hernandez (tengah) dalam pertandingan sepak bola Grup C Liga Champions UEFA antara Inter Milan dan Bayern Munich di Milan, pada 7 September 2022. (MIGUEL MEDINA / AFP)

Anda dapat menyaksikan keseruan jalannya laga Bayern Munchen vs Inter Milan secara Live di SCTV dan Vidio pukul 03.00 WIB.

Bayern Munchen selaku tuan rumah tentu ingin mengalahkan Inter Milan untuk kedua kalinya di babak penyisihan grup Liga Champions musim ini.

Pada pertemuan pertama lalu, Bayern Munchen sukses mencuri tiga poin penuh dari kandang Inter Milan di Giuseppe Meazza.

Kini, kemenangan itu akan coba diulangi lagi oleh tim besutan Julian Nagelsmann.

Kemenangan tak hanya mempertegas dominasi Bayern Munchen atas Inter Milan saja pada musim ini.

Lebih dari itu, kemenangan melawan Inter Milan secara tidak langsung akan menyempurnakan laju Bayern Munchen mengarungi Liga Champions musim ini.

Bayern Munchen berpotensi menjadi tim dengan performa sempurna di Liga Champions musim ini, jika menumbangkan Inter Milan.

Raihan enam kemenangan beruntun di grup neraka, seakan menjadi sinyal bahwa kekuatan Bayern Munchen benar-benar layak diperhitungkan musim ini.

Koleksi 18 poin dari enam laga seakan juga menjadi tanda kesempurnaan performa Bayern Munchen di grup tersebut.

Gelandang Bayern Munich Leroy Sane merayakan gol keempat timnya dengan skor 4:0 bersama rekan-rekan setimnya selama pertandingan sepak bola Grup C Liga Champions FC Bayern Munich vs FC Viktoria Plzen, di Munich, Jerman selatan, pada 4 Oktober 2022. (CHRISTOF STACHE / AFP)

Bayern Munchen pun akan lolos dengan penuh percaya diri lantaran sukses menyapu bersih semua laga dengan kemenangan di Grup yang sempat dikatakan neraka tersebut.

Sementara itu, Inter Milan yang sudah lolos sebagai runner-up sepertinya akan mengincar hasil imbang saja.

Layak dinanti siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertempuran laga antara Bayern Munchen vs Inter Milan di Allianz Arena tersebut.

(Tribunnews.com/Dwi Setiawan)