Klasemen Liga Italia: AS Roma Masuk 4 Besar, Inter Milan Jadi Tumbal Giallorossi

Alberto PIZZOLI / AFP

Penyerang AS Roma, Paulo Dybala (belakang) merayakan gol pertama timnya dalam pertandingan Liga Italia antara Empoli dan As Roma di stadion Carlo Castellani pada 12 September 2022. Klasemen Liga Italia, AS Roma merangsek ke empat besar dengan kemenangan atas Verona di pekan ke-12, Selasa (1/11/2022).