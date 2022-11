Daftar 8 Pemain Terpilih Jadi Player of The Match Liga Champions, Mohamed Salah Hingga Hugo Lloris

PLAYER OF THE MATCH- Mohamed Salah terpilih jadi player of the match pada laga Ke-6 babak penyisihan Liga Champions antara Liverpool melawan Napoli yang berakhir 2-0.

TRIBUNNEWS.COM- Delapan pemain terplih jadi Player of the match pada pertandingan Liga Champions yang digelar Rabu (2/11/2022).

Kedelapan pemain yang tampil gemilang pada pertandingan terakhir di masing-masing grup di grup A sampai Grup D Liga Champions.

Delapan pemain itu terpilih sebagai Player of the match dan berhak membawa trofi spesial setelah tampil terbaik dalam pertandingan Liga Champions tersebut.

Pada pertandingan Liverpool vs Napoli yang berakhir untuk kemenangan Liverpool 2-0, Mohamed Salah terpilih sebagai Player of The Match.

Salah mencetak gol pertama di laga tersebut, sebelum Darwin Nunez mencetak gol kedua pada masa injury time.

Pada laga antara Marseille vs Tottenham yang berakhir dengan kemenangan Tottenham dengan skor 2-1, Player of The Match jatuh kepada kiper Tottenham, Hugo Lloris.

Lloris jadi Pemain Terbaik Pertandingan (Player of the Match) setelah ia membukukan sedikitnya 3 penyelamatan penting.

Pada laga antara Rangers melawan Ajax yang berakhir untuk kemenangan Ajax 3-1, gelandang Ajax asal Ghana, Mohammed Kudus tampil sebagai player of the match.

Sedangkan pada saat Bayern Muenchen menang 2-0 atas Inter Milan, Eric Maxim Choupo-Moting dari Bayern Muenchen yang mencetak gol kedua setelah gol Benjamin Pavard, terpilih sebagai man of the match.

Ferran Torres dari Barcelona terpilih sebagai Player of the Match setelah menang 4-2 atas Viktoria Plzen 4-2.

Pada laga Eintrach Frankfurt melawan Sporting CP yang dimenang Eintracht Frankfurt 2-1, Player of the match jatuh kepada Sebastian Rode. Dia jadi Player of the match meski tidak mencetak gol dalam laga tersebut.

Pada laga Porto melawan Atletico yang dimenangkan Porto 2-1, Player of the match jatuh kepada Galeno dari Porto meski dalam pertandingan itu, dua gol Porto dicetak oleh Mahdi Taremi dan Stephen Eustaquio. Galeno telah berjasa memberikan umpan asis untuk gol kedua di laga tersebut.

Sedangkan pada pertandingan Leverkusen melawan Club Brugge yang berakhir dengan skor 0-0, penghargaan Player of the match jatuh kepada gelandang bertahan, Casper Nielsen.

Daftar Playar of the Match dalam Pertandingan UCL, Rabu (2/11):