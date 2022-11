Hasil Liga Champions: Kesempurnaan Bayern Munchen Tak Terbendung, Inter Milan Bertekuk Lutut

CHRISTOF STACHE / AFP

Pemain depan Bayern Munich Eric Maxim Choupo-Moting (kiri) melepas tendangan di pertandingan Grup C Liga Champions antara FC Bayern Munchen vs Inter Milan pada 1 November 2022. Hasil Liga Champions, Bayern Munchen kalahkan Inter Milan dan lolos dari Grup C sebagai pemuncak grup dengan tak tersentuh kekalahan, Rabu (2/11/2022).