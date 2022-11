Liverpool vs Napoli: Jurgen Klopp Terkesan dengan Pemain Napoli Ini, Begini Kata Pelatih The Reds

TRIBUNNEWS.COM- Manajer Liverpool, Jurgen Klopp memberikan pujian kepada bintang Napoli, Khvicha Kvaratskhelia.

Pujian diberikan Jurgen Klopp kepada Khvicha Kvaratskhelia setelah pertandingan Liga Champions antara Liverpool melawan Napoli.

Napoli menderita kekalahan 0-2 di Anfield tetapi berhasil memenangkan Grup A berkat selisih gol yang lebih baik secara head-to-head.

Kvaratskhelia digantikan di akhir babak kedua dan penampilannya di Anfield membuat Jurgen Klopp terkesan.

“Dia memiliki kecepatan, dia nakal, dia masuk ke dalam, dia bisa keluar, itu membuatnya selalu sangat sulit,” kata Jurgen Klopp pada saat konferensi pers dikutip dari Football Italia.

“Pemain yang bagus dan saya pikir Trent memainkan permainan yang sangat bagus melawannya, dia benar-benar on fire, dia benar-benar masuk, tidak frustrasi dengan satu atau dua situasi di mana dia adalah yang terbaik kedua, bertahan dalam permainan dan saya menyukai permainan Trent malam ini,” katanya.

Kvara telah mencetak delapan gol dalam 17 penampilan bersama Napoli pada musim ini, dia juga memberikan 10 assist.

Khvicha Kvaratskhelia bergabung dengan Napoli dengan kontrak murah. Dia dikontrak hanya dengan kontrak €10 juta musim panas lalu.

Khvicha Kvaratskhelia dari Napoli telah menjadi pembicaraan di seluruh Eropa musim ini

Manajer Liverpool Jürgen Klopp berbicara tentang pemain sayap Georgia dan pertarungannya dengan Trent Alexander-Arnold.

HASIL PERTANDINGAN LIGA CHAMPIONS, RABU 2 November 2022

Liverpool 2 - 0 Napoli

Olympique Marseille 1 - 2 Tottenham Hotspur

Rangers 1 - 3 Ajax

Sporting CP 1 - 2 Eintracht Frankfurt

Viktoria Plzeƈ 2 - 4 Barcelona

AGENDA PERTANDINGAN KAMIS, 3 November 2022

0:45 Real Madrid vs Celtic

0:45 Shakhtar Donetsk vs RB Leipzig

3:00 Chelsea vs Dinamo Zagreb

3:00 Juventus vs PSG

3:00 København vs Borussia Dortmund

KLASEMEN GRUP LIGA CHAMPIONS