Liga Eropa: Pertaruhan Nasib AS Roma, Mourinho Optimis Raih Tiket Play-off 16 Besar

ALBERTO PIZZOLI / AFP

Pemain depan AS Roma, Paulo Dybala (kanan) bercanda dengan pelatihnya Jose Mourinho. Nasib lolos AS Roma ke babak play-off 16 besar Liga Eropa masih dipertaruhkan ketika menghadapi Ludogorets pada matchday terakhir grup C, Jumat (4/11/2022) dini hari.