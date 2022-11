AS Roma ke Play-off 16 Besar Liga Eropa, Mourinho: Kami Melawan Hiu yang Turun dari Liga Champions

Pelatih kepala AS Roma memandangi penoton timnya yang memenuhi tribun. Jose Mourinho mengibaratkan calon lawan AS Roma di play-off 16 besar Liga Eropa sebagai 'hiu' yang turun dari Liga Champions.

TRIBUNNEWS.COM - Jose Mourinho mengibaratkan calon lawan AS Roma di play-off 16 besar Liga Eropa sebagai 'hiu' yang turun dari Liga Champions.

AS Roma memastikan diri ke play-off 16 besar Liga Eropa setelah menang 3-1 dari Ludogorets pada matchday terakhir grup C di Olimpico Stadium, Jumat (4/11/2022) dini hari.

Kemenangan ini membawa pasukan Jose Mourinho lolos ke play-off 16 besar Liga Eropa.

Gelandang AS Roma, Nicolo Zaniolo (tengah) merayakan kemenangan 3-1 atas Ludogorets selama pertandingan sepak bola Grup C Liga Eropa UEFA di Olimpico Stadium, pada 3 November 2022. (Alberto PIZZOLI / AFP)

Pelatih AS Roma yang dijuluki The Special One itu menilai kekuatan calon lawan di play-off 16 besar Liga Eropa seperti ikan hiu.

Perumpaan ikan hiu dapat menggambarkan calon lawan AS Roma yang sulit dihadapi karena buas dan berbahaya.

Berdasarkan hal tersebut, skuad berjuluk Giallorossi diminta mengembangkan permainan terbaiknya agar bisa melangkah jauh di Liga Eropa musim ini.

"Kami sekarang akan menghadapi hiu yang turun dari Liga Champions," buka Jose Mourinho dikutip dari laman Football-Italia.

"Untuk itu, kami perlu melakukan permainan yang lebih baik dari sebelumnya," pesan juru taktik asal Portugal tersebut.

Babak play-off ini diikuti oleh sebanyak 16 tim yang akan berjuang mencari 8 tiket untuk lolos ke 16 besar Liga Eropa.

Total 16 tim pada babak play-off ini yakni 8 runner-up yang telah mengikuti putaran 32 besar Liga Eropa.

Adapun 8 tim lainnya adalah peserta fase grup 32 besar Liga Champions yang menempati klasemen posisi ketiga.

Format babak play-off ini, 8 runner-up Liga Eropa akan dipertemukan dengan 8 peserta peringkat ketiga Liga Champions.

Pengundian play-off direncanakan UEFA, pada Senin, 7 November 2022.

Babak playoff 16 besar Liga Eropa akan dilangsungkan dua leg, mulai 16 dan 23 Februari mendatang.