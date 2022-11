Jadwal Liga Spanyol Pekan ke-13: Barcelona vs Almeria, Rayo Vallecano vs Real Madrid

Jadwal Liga Spanyol pekan 13 Barcelona vs Almeria, Rayo Vallecano vs Real Madrid - Gelandang Real Madrid Luka Modric (kanan) merayakan dengan rekan setimnya setelah mencetak gol di pertandingan Grup F Liga Champions antara Real Madrid CF dan Celtic FC di stadion Santiago Bernabeu pada 2 November 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Liga Spanyol pekan ke-13 mulai menggelar pertandingan, Sabtu (5/11/2022) dini hari WIB hingga Selasa (8/11/2022) dini hari WIB.

Jornada 13 Liga Spanyol menyuguhkan berbagai laga menarik termasuk duel Barcelona vs Almeria dan Rayo Vallecano vs Real Madrid

Seluruh pertandingan LaLiga Liga Spanyol dapat Anda saksikan live beIN Sports maupun via live streaming Vidio dan Vision Plus.

Jadwal Liga Spanyol Pekan 13:

Sabtu, 5 November 2022

Pukul 03.00 WIB: Girona vs Athletic Bilbao

Pukul 20.00 WIB: Getafe vs Cadiz

Pukul 22.15 WIB: Valladolid vs Elche

Minggu, 6 November 2022

Pukul 00.30 WIB: Celta Vigo vs Osasuna

Pukul 03.00 WIB: Barcelona vs Almeria

Pukul 20.00 WIB: Atletico Madrid vs Espanyol

Pukul 22.15 WIB: Real Sociedad vs Valencia

Senin, 7 November 2022

Pukul 00.30 WIB: Villarreal vs Mallorca

Pukul 03.00 WIB: Real Betis vs Sevilla

Selasa, 8 November 2022

Pukul 03.00 WIB: Rayo Vallecano vs Real Madrid

(Tribunnews.com/Niken)