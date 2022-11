Sorotan Liga Inggris Pekan Ini: Tren Apik Newcastle United hingga Debut Emery Bersama Aston Villa

TRIBUNNEWS.COM - Berbagai sorotan menarik akan mewarnai perhelatan Liga Inggris pekan 15 yang digelar Sabtu (5/11/2022) hingga Minggu (6/11/2022) dinihari WIB.

Beberapa sorotan menarik itu antara lain tren apik Newcastle United hingga momen debut Unai Emery sebagai pelatih baru Aston Villa.

Terdapat empat laga pembuka yang akan menghiasi pekan 15 salah satunya duel antara Manchester City kontra Fulham.

Baca juga: Profil Julian Alvarez, Wonderkid Timnas Argentina yang Moncer bareng Manchester City

Bola resmi yang dipakai di Liga Inggris 2022/2023 (EPL)

Manchester City kembali berpotensi mengamuk lagi saat menjamu Fulham di Stadion Etihad, Sabtu (5/11/2022) pukul 22.00 WIB, besok malam.

Ada pula laga tak kalah seru antara Nottingham Forest vs Brentford, Wolves vs Brighton dan Leeds United vs Bournemouth pada waktu yang sama.

Dua laga tak kalah seru yang tak boleh ditinggalkan adalah Chelsea vs Arsenal dan Spurs vs Liverpool yang digelar sehari setelahnya.

Berikut ini beberapa sorotan menarik laga Liga Inggris pekan ini yang telah dihimpun Tribunnews:

1. Tren Apik Newcastle United

Performa Newcastle United bersama Eddie Howe benar-benar bagus musim ini, terbukti The Magpies bercokol di zona Liga Champions.

Newcastle United bahkan menjadi salah satu tim yang tak pernah kalah sepanjang bulan Oktober di Liga Inggris.

Raihan lima kemenangan dan satu hasil imbang menjadi catatan impresif The Magpies pada bulan tersebut.

Tim yang identik dengan jersey hitam putih itu sejauh ini baru menelan satu kekalahan saja dari 12 laga yang telah dilakoni.

Hal itu semakin membuktikan bahwa penampilan para pemain Newcastle United benar-benar prima musim ini.

Bek Newcastle United Inggris Kieran Trippier (tengah) merayakan setelah mencetak gol ketiga timnya selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Newcastle United dan Manchester City di St James' Park di Newcastle-upon-Tyne, Inggris timur laut, pada 21 Agustus 2022 Lindsey Parnaby / (LINDSEY PARNABY / AFP)

Pada pekan ini, konsistensi Newcastle United akan diuji Southampton terlebih dahulu sebelum bertemu Chelsea pada laga selanjutnya.