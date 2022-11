Tujuan AC Milan Kunjungi Indonesia, Pamer Trofi Scudetto & Aksi Simpatik Tragedi Kanjuruhan

Bek AC Milan Italia Alessio Romagnoli (tengah) dan para pemain AC Milan merayakan dengan trofi pemenang setelah AC Milan memenangkan pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Sassuolo dan AC Milan, mengamankan gelar "Scudetto" pada 22 Mei 2022 di Mapei - Citta Stadion del Tricolore di Sassuolo. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

TRIBUNNEWS.COM - Juara Liga Italia 2021/2022, AC Milan bakal berkunjung ke Indonesia di bulan November ini.

Dilansir Kompas.com, AC Milan berkolaborasi dengan Milanisti Indonesia untuk mengadakan acara 'From Milan to Many".

Aacara tersebut nantinya bakal digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Indonesia pada Minggu, 13 November 2022.

Fans AC Milan merayakan di Piazza Duomo di pusat kota Milan setelah AC Milan memenangkan kejuaraan sepak bola "Scudetto" Serie A Italia 2022, pada 22 Mei 2022. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (AFP/MIGUEL MEDINA)

Indonesia menjadi negara ke-4 yang didatangi Rossonerri setelah Inggris, Amerika Serikat, dan Singapura.

Namun, AC Milan dipastikan tak akan memboyong skuad mereka dalam rangkaian tur yang mereka lakukan.

Musim 2022/2023 yang masih berjalan membuat AC Milan urung membawa anak asuh Stefano Pioli itu.

Meskipun begitu, sang legenda, Daniel Massaro akan menjadi wakil dari seluruh tim Rossonerri.

Pria yang saat masih aktif bermain berposisi sebagai striker itu sosok yang mampu menyumbangkan 4 trofi Liga Italia dan 2 Liga Champions untuk AC Milan.

“Membawa trofi scudetto ke Singapura dan Indonesia terasa fantastis," kata legenda AC Milan, Daniele Massaro dilansir Kompas.com pada Jumat, (4/11/2022).

"Cara fan di kawasan ini merayakan kesuksesan kami pada akhir musim lalu benar-benar impresif dan sesuatu yang mendapat perhatian klub.”

“Memiliki kesempatan untuk membalas perhatian fan dan berterima kasih atas dukungan mereka membuat kami sangat bangga,” lanjut Daniele Massaro.

Nantinya, para fan AC Milan di Indonesia berkesempatan untuk berswafoto bersama Massaro dan trofi scudetto 2021/2022.

Setelah sesi "Meet and Greet" acara dilanjutkan dengan kegiatan nonton bareng giornata ke-15 Liga Italia musim ini.

Dimana, AC Milan bakal ditantang Fiorentina di San Siro pada Senin, (14/11/2022) pukul 00.00 WIB.