Jadwal Siaran Langsung Bola Malam Ini: Live SCTV, Moji, Bein Sport, Liga Inggris hingga Liga Italia

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal siaran langsung bola malam ini menyuguhkan pertandingan menarik dari kompetisi Liga Italia, Liga Inggris, Liga Spanyol hingga Liga Jerman, Sabtu (5/11/2022) hingga Minggu (6/11/2022) dini hari WIB.

Seluruh pertandingan dari berbagai kompetisi kasta tertinggi sepak bola Eropa dapat Anda saksikan live SCTV, Moji TV dan beIN Sports.

Bagi penggemar yang senang menyaksikan via streaming, pertandingan LaLiga, Premier League hingga Bundesliga dapat diakses via Vidio.com maupun Vision Plus.

Jadwal Bola Malam Ini

Liga Inggris

Sabtu, 5 November 2022

22.00 WIB - Leeds vs Bournemouth - (Vidio)

22.00 WIB - Manchester City vs Fulham - (Vidio)

22.00 WIB - Nottingham Forest vs Brentford - (Vidio)

22.00 WIB - Wolves vs Brighton - (MOJI, Vidio)

Minggu, 6 November 2022

00.30 WIB - Everton vs Leicester - (SCTV, Vidio)

Liga Italia

Sabtu, 5 November 2022

21.00 WIB - Empoli vs Sassuolo - (beIN Sports, Vidio, Vision Plus)

21.00 WIB - Salernitana vs Cremonese - (beIN Sports, Vidio, Vision Plus)

Minggu, 6 November 2022

00.00 WIB - Atalanta vs Napoli - (beIN Sports, Vidio, Vision Plus)

02.45 WIB - AC Milan vs Spezia - (beIN Sports, Vidio, Vision Plus)