Manchester United Rilis Film Dokumenter, Kisahkan Cerita Para Pemain Bernomor Punggung 7

Manchester United merilis film dokumenter yang mengisahkan cerita dari penyerang bintang nomor tujuh mereka.

Film dokumenter Manchester United tersebut menampilkan Bryan Robson, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Ella Toone dan Eric Cantona.

Dikutip dari Daily Mail, awalnya film dokumenter Manchester United tersebut direncanakan tayang pada musim panas lalu.

Namun, penayangan harus ditunda lantaran ketidakpastian nasib Cristiano Ronaldo di Old Trafford.

Film Dokumenter Manchester United

Manchester United akhirnya merilis film dokumenter tersebut di akun YouTube, Jumat (4/11/2022).

Film dokumenter tersebut berjudul "The Story Of The Seven".

Dalam sebuah siaran pers yang dikutip dari sumber yang sama, pihak Manchester United mengatakan jika video tersebut menyatukan pemain legendarisnya bernomor punggung tujuh.

"Menyatukan tujuh pemain legendaris Manchester United untuk satu film panjang yang merayakan perjalanan mereka bersama klub, prestise nomor punggung, dan kembalinya jersey kandang untuk musim 22/23," kata pihak MU.

Film tersebut menampilkan wawancara mendalam dengan beberapa pemain.

Masing-masing menceritakan kisah pengalaman mereka sebagai pemain bernomor pungguh tujuh.

Dalam adegan yang menampilkan Ronaldo, ia mengatakan bahwa Sir Alex Ferguson adalah sosok yang memberikannya nomor punggung tujuh.

Ia pun tidak menampik jika nomor tujuh memiliki sebuah sejarah.