Jadwal Siaran Langsung Bola Malam Ini: Barcelona, AC Milan, Napoli, Carabao Cup hingga Live Mola TV

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal bola malam ini menyuguhkan pertandingan menarik dari kompetisi Liga Italia, Liga Spanyol hingga Carabao Cup, Rabu (9/11/2022) dini hari WIB.

Siaran langsung pertandingan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Eropa maupun Carabao Cup dapat Anda saksikan live Moji TV, beIN Sports, maupun via streaming Vision Plus dan Vidio.

Sejumlah tim-tim elite bermain dini hari nanti seperti Barcelona, AC Milan, Napoli hingga Bayern Munchen.

Carabao Cup

Rabu, 9 November 2022

02.45 WIB - Bournemouth vs Everton - (Mola)

02.45 WIB - Leicester vs Newport - (Mola)

02.45 WIB - Bristol vs Lincoln City - (Mola)

02.45 WIB - Brentford vs Gillingham - (Mola)

02.45 WIB - MK Dons vs Morecambe - (Mola)

02.45 WIB - Burnley vs Crawley Town - (Mola)

Liga Italia

Rabu, 9 November 2022

00.30 WIB - Napoli vs Empoli - (beIN Sports, Vidio, Vision Plus)

00.30 WIB - Spezia vs Udinese - (beIN Sports Connect)

02.45 WIB - Cremonese vs AC Milan - (beIN Sports, Vidio, Vision Plus)

Liga Spanyol

Rabu, 9 November 2022

01.00 WIB - Elche vs Girona - (beIN Sports, Vidio, Vision Plus)

02.00 WIB - Athletic Bilbao vs Valladolid - (beIN Sports Connect)

03.30 WIB - Osasuna vs Barcelona - (beIN Sports, Vidio, Vision Plus)

Liga Jerman

Rabu, 9 November 2022