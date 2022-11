Jadwal Pertandingan Piala Liga Inggris Kamis (10/11) Dini Hari, 9 Laga, MU Lawan Aston Villa Lagi

TRIBUNNEWS.COM- Jadwal pertandingan putaran ketiga Piala Liga Inggris pada Kamis (10/11) dini hari nanti.

Ada 9 pertandingan yang akan digelar pada putaran ketiga Piala Liga Inggris, beberapa mempertemukan tim-tim raksasa Liga Premier.

Di antara 9 pertandingan putaran ketiga Piala Liga Inggris itu ada pertandingan Manchester City vs Chelsea, dan juga laga Manchester United melawan Aston Villa.

Arsenal vs Brighton & Hove Albion, Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur, Arsenal vs Brighton & Hove Albion, dan juga laga Liverpool vs Derby County.

Kick off pertandingan akan dimulai serempak pada pukul 02:45 WIB.

Sebanyak 32 tim bersaing di babak ketiga Piala Carabao.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, dan West Ham akan tampil di babak ini karena partisipasi mereka di Liga Champions UEFA 2022–23, Liga Eropa UEFA 2022–23, atau 2022–23 Liga Konferensi Eropa UEFA.

Babak ketiga Piala Carabao akan diikuti oleh 19 klub dari Premier League, tiga dari Championship, 6 tim dari League One dan 4 tim dari League Two.

9 Laga Piala Liga Inggris, Kamis (10/11/2022) dini hari.

West Ham United vs Blackburn Rovers

Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur

Newcastle United vs Crystal Palace

Southampton vs Sheffield Wednesday

Arsenal vs Brighton & Hove Albion