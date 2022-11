Cristiano Ronaldo Pilih Tinggalkan Sekolah demi Gabung Sporting Lisbon Usia 12 Tahun

TRIBUNNEWS.COM - Bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, rupanya rela meninggalkan sekolahnya demi berkarier sebagai pesepak bola.

Seperti yang diketahui, Cristiano Ronaldo telah direkrut oleh klub Portugal, Sporting Lisbon, ketika usianya baru menginjak 12 tahun.

Cerita Cristiano Ronaldo tersebut tertuang di sebuah buku baru yang berjudul Messi vs Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World’s Game.

Ekspresi striker Manchester United, Cristiano Ronaldo ketiga gagal membobol gawang tuan rumah Omonia Nicosia selama pertandingan sepak bola grup E Liga Eropa UEFA di stadion GSP, pada 6 Oktober 2022. Direkrut Sporting Lisbon ketika berusia 12 tahun, Cristiano Ronaldo rela meninggalkan sekolahnya demi berkarier sebagai pesepak bola. (AFP)

Tinggalkan Sekolah

Dikutip dari The Sun, Ronaldo sering mendapat nilai buruk dalam pelajaran akibat kesibukannya berlatih sepak bola.

Bahkan, Ronaldo juga sering absen dari kelas dan tidak mengikuti jam pelajaran.

Melihat kelakuan Ronaldo, Direktur Olahraga Sporting Lisbon pun akhirnya mengancam akan mengirimnya pulang jika sikapnya tidak membaik.

Sporting dan Ronaldo pun mencapai kesepakatan sekitar setahun berselang.

Pada akhirnya, Ronaldo memutuskan meninggalkan sekolah dan fokus pada sepak bola.

Ronaldo pun mengaku bahwa dirinya tidak cocok mengikuti jam pelajaran di sekolah.

Ia merasa tidak ada gunanya jika bersekolah.

“Saya selalu merasa bahwa saya tidak cocok untuk sekolah."

"Jadi apa gunanya?," kata Ronaldo.

Hampir Tinggalkan Sepak Bola