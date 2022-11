Hasil Pertandingan Piala Liga Inggris, Kamis (10/11/2022) Dini Hari Tadi, 4 Laga Lewat Adu Penalti

TRIBUNNEWS.COM- Empat pertandingan harus diselesaikan lewat adu penalti pada pertandingan Piala Liga Inggris (Piala Carabao) yang digelar Kamis (10/11/2022) Dini Hari Tadi.

Empat pertandingan Piala Liga Inggris itu adalah laga West Ham vs Blackburn Rovers, Newcastle United vs Crystal Palace, Southampton vs Sheffield Wednesday, dan Liverpool vs Derby County.

Dalam pertandingan putaran ketiga Piala Liga Inggris, West Ham kalah dari Blackburn Rovers dengan skor 2-2 (9-10), Newcastle United kalah dari Crystal Palace 0–0 (3–2 p), Southampton kalah dari Sheffield Wednesday dengan skor 1–1 (6–5 p), dan Liverpool menang atas Derby County dengan skor 0–0 (3–2 p).

Sedangkan pertandingan lainnya telah ada pemenangnya setelah pertandingan digelar 90 menit.

Nottingham Forest berhasil menyingkirkan Tottenham Hotspur 2–0 berkat gol babak kedua oleh Renan Lodi dan Jesse Lingard.

Meski perkasa di Liga Premier dengan menguasai puncak klasemen, Arsenal harus tersingkir di Piala Liga Inggris setelah mereka kalah 1–3 dari Brighton.

Arsenal yang mencetak gol lewat Nketiah cuma unggul selama 27 menit, gol itu segera dibalas dan kedudukan berbalik menjadi keunggulam Brighton berkat gol-gol dari Welbeck (penalti), Mitoma , dan Lamptey.

Sementara Wolverhampton Wanderers menang 1–0 atas Leeds United berkat satu-satunya gol yang dicetak oleh Boubacar Traore.

Sedangkan Manchester City menang 2–0 atas Chelsea. Dua gol Manchester City terjadi pada babak kedua, masing-masing dicetak oleh Riyad Mahrez dan Julian Álvarez.

Masih tersisa satu pertandingan lagi di putaran ketiga Piala Liga Inggris yang akan mempertemukan Manchester United melawan Aston Villa.

Berbeda dengan pertandingan putaran ketiga Piala Liga Inggris yang mempertemukan tim-tim lainnya, Pertandingan Manchester United melawan Aston Villa baru bisa digelar pada Jumat (11/11/2022).

Kedua tim telah bertemu di Liga Premier pada akhir pekan lalu di Villa Park dengan kemenangan Aston Villa 3-1.

Hasil Pertandingan Piala Liga Inggris Kamis (10/11/2022) Dini Hari Tadi

West Ham 2–2 (9–10) Blackburn Rovers

Nottingham Forest 2–0 Tottenham Hotspur

Newcastle United 0–0 (3–2 p) Crystal Palace

Southampton 1–1 (6–5 p) Sheffield Wednesday

Arsenal 1–3 Brighton

Wolverhampton Wanderers 1–0 Leeds United

Liverpool 0–0 (3–2 p) Derby County

Manchester City 2–0 Chelsea