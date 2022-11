Jadwal Tayang Bola Malam Ini - MU vs Aston Villa, Real Madrid vs Cadiz hingga Live Bein Sports

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal bola malam ini menyuguhkan berbagai pertandingan termasuk duel Manchester United (MU) vs Aston Villa dan Real Madrid vs Cadiz, Jumat (11/11/2022) dini hari WIB.

Siaran langsung pertandingan dari kompetisi Liga Italia, Liga Spanyol hingga Carabao Cup alias Piala Liga Inggris dapat Anda saksikan tayang live Bein Sports, Mola TV maupun via streaming Vidio dan Vision Plus.

Pertandingan MU vs Aston Villa menarik atensi karena pemenang di laga ini akan menjadi musuh Liverpool pada babak 16 besar Piala Liga Inggris.

Baca juga: Jadwal Bola Malam Ini: Manchester City vs Chelsea di Carabao Cup hingga Inter Milan vs Bologna

Jadwal Bola Malam Ini

Jumat, 11 November 2022

Carabao Cup

03.00 WIB - Manchester United vs Aston Villa - (Mola TV)

Liga Italia

00.30 WIB - Hellas Verona vs Juventus - (beIN Sports, Vidio, Vision Plus)

02.45 WIB - Lazio vs Monza - (beIN Sports, Vidio, Vision Plus)

Liga Spanyol

01.00 WIB - Rayo Vallecano vs Celta Vigo - (beIN Sports, Vidio, Vision Plus)

02.00 WIB - Valencia vs Real Betis - (beIN Sports, Vidio, Vision Plus)

03.30 WIB - Real Madrid vs Cadiz - (beIN Sports, Vidio, Vision Plus)

Link Live Streaming

Mola TV>>>

Vidio>>>