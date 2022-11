Tak Kehabisan Akal, Cristiano Ronaldo Gunakan Ember Isi Air Tatkala Dilarang Latihan di Gym

TRIBUNNEWS.COM - Pemain Manchester United, Cristiano Ronaldo, rupanya sudah mempunyai ambisi besar sebagai pesepak bola saat berusia muda.

Meskipun masih berusia muda, Cristiano Ronaldo sudah berambisi untuk menambah massa dan membentuk otot di tubuhnya guna mendukung karier sepak bolanya.

Namun, ambisi Cristiano Ronaldo tersebut terhalang oleh Eksekutif Akademi Sporting, Aurelio Pereira.

Seperti yang diketahui, Cristiano Ronaldo telah direkrut Sporting Lisbon ketika usianya masih 12 tahun.

Aurelio Pereira melarang Cristiano Ronaldo untuk masuk ke gimnasium.

Cristiano Ronaldo dilarang masuk ke gimnasium lantaran usianya yang masih muda.

Cerita Cristiano Ronaldo tersebut tertuang dalam sebuah buku baru yang berjudul Messi vs Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World’s Game.

Pemain Manchester United Cristiano Ronaldo (kanan) dan Bruno Fernandes (kiri) beraksi di laga Liga Inggris antara Manchester United dan West Ham United di Old Trafford pada 30 Oktober 2022.

Dilarang ke Gym

Dikutip dari The Sun, Petinggi Sporting Lisbon memang memiliki batasan ketat terkait jumlah waktu olahraga pemain muda.

Aurelio Pereira telah membuat aturan ketat yang harus dipatuhi oleh para pemain, tidak terkecuali Ronaldo.

Bukan tanpa alasan, Aurelio Pereira ingin agar para pemain muda tumbuh secara alami.

“Kami tidak pernah menempatkan anak-anak di gym."

"Itulah salah satu rahasia di balik karier panjang para pemain kami."

"Sangat penting untuk membiarkan mereka tumbuh secara alami," kata Aurelio Pereira.

