Jadwal Siaran Langsung Bola Malam Ini: Liga Inggris, Liga Italia, Liga Jerman hingga Live SCTV

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal bola malam ini menyuguhkan pertandingan dari kompetisi Liga Italia, Liga Inggris, Liga Prancis hingga Liga Jerman, Sabtu (12/11/2022) hingga Minggu (13/11/2022) dini hari WIB.

Siaran langsung pertandingan bola dari berbagai kompetisi kasta tertinggi sepak bola Eropa dapat disaksikan live SCTV, MOJI, beIN Sports maupun via streaming Vidio dan Vision Plus.

Pekan 16 Liga Inggris dibuka oleh laga Manchester City vs Brentford di Etihad Stadium di mana kickoff dimulai pukul 19.30 WIB.

Tim-tim besar seperti Liverpool, Chelsea dan Tottenham Hotspur juga akan bertanding malam ini.

Berpindah ke Liga Italia, Napoli yang berupaya untuk memantapkan posisinya sebagai pemuncak klasemen Liga Italia akan ditantang Udinese di Diego Armano Maradona Stadium pukul 21.00 WIB.

Selain itu, Ligue 1 maupun Bundesliga juga tak akan kalah seru menyajikan sejumlah laga-laga menarik.

Liga Inggris

Sabtu, 12 November 2022

19.30 WIB - Manchester City vs Brentford - (Vidio)

22.00 WIB - Bournemouth vs Everton - (Vidio)

22.00 WIB - Liverpool vs Southampton - (Vidio)

22.00 WIB - Nottingham Forest vs Crystal Palace - (Vidio)

22.00 WIB - Tottenham vs Leeds - (MOJI, Vidio)

22.00 WIB - West Ham vs Leicester - (Vidio)

Minggu, 13 November 2022

00.30 WIB - Newcastle vs Chelsea - (SCTV, Vidio)

Liga Italia

Sabtu, 12 November 2022

21.00 WIB - Napoli vs Udinese - (beIN Sports, Vidio, Vision Plus)