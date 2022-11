Jadwal Bola Malam Ini: Ada Timnas U20 Indonesia, MU, AC Milan, Juventus hingga Live SCTV

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal siaran langsung bola malam ini menyuguhkan pertandingan dari Liga Italia, Liga Inggris, Liga Prancis hingga Liga Jerman, Minggu (13/11/2022) hingga Senin (14/11/2022) dini hari WIB.

Keseruan pertandingan dari kompetisi kasta tertinggi sepak bola Eropa dapat disaksikan live SCTV, beIN Sports, Mola maupun via streaming Vidio dan Vision Plus.

Rangkaian jadwal bola malam ini dibuka dari laga Timnas U20 yang akan melakoni uji coba melawan klub Arab Saudi, Al Adalah FC.

Jadwal Timnas Timnas U20 Indonesia vs Al Adalah FC akan berlangsung di Turki, mulai pukul 20.00 WIB.

Selain itu, klub-klub elite seperti Manchester United (MU), AC Milan, Inter Milan dan Juventus juga melakoni pertandingan sebelum libur kompetisi untuk Piala Dunia 2022

Jadwal uji coba Timnas U20 Indonesia vs Al Adalah FC dalam rangkaian pemusatan latihan skuad Garuda Muda di Turki, Minggu (13/11/2022) pukul 20.00 WIB. (instagram @aladalahclub Verified)

Jadwal Bola Malam Ini

Minggu, 13 November 2022

20.00 WIB - Timnas U20 Indonesia vs Al Adalah FC (Uji Coba)

Liga Inggris

Minggu, 13 November 2022

21.00 WIB - Brighton vs Aston Villa - (Vidio)

23.30 WIB - Fulham vs Manchester United - (SCTV, Vidio)

Liga Italia

Minggu, 13 November 2022

18.30 WIB - Atalanta vs Inter Milan - (beIN Sports, Vidio, Vision Plus)

21.00 WIB - AS Roma vs Torino - (beIN Sports, Vidio, Vision Plus)

21.00 WIB - Monza vs Salernitana - (beIN Sports, Vidio, Vision Plus)

21.00 WIB - Hellas Verona vs Spezia - (beIN Sports, Vidio, Vision Plus)