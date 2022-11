Live Streaming Atalanta vs Inter Milan di Liga Italia, Tonton via Vidio Pukul 18.30 WIB

Gelandang Inter Milan Nicolo Barella (2ndL) merayakan gol kedua timnya di pertandingan Serie A Italia antara Inter Milan dan Salernitana pada 16 Oktober 2022 di Giuseppe-Meazza (San Siro) stadion. Live streaming Atalanta vs Inter Milan di Liga Italia bisa disaksikan via Vidio.com pada pukul 19.30 WIB, malam ini.

TRIBUNNEWS.COM - Live streaming laga Atalanta vs Inter Milan pada pekan ke-15 Liga Italia yang digelar Minggu (13/11/2022) pukul 18.30 WIB di Stadion Gewiss.

Pertandingan antara Atalanta vs Inter Milan bisa disaksikan via live streaming Vidio.com di jam yang sama.

Berikut ini link live streaming laga Atalanta vs Inter Milan malam ini.

Pemain depan Inter Milan asal Bosnia Edin Dzeko (tengah) merayakan gol kedua di pertandingan Grup C Liga Champions antara Inter Milan dan Viktoria Plzen di stadion Giuseppe-Meazza (San Siro) pada 26 Oktober 2022 . Live streaming Atalanta vs Inter Milan di Liga Italia bisa disaksikan via Vidio.com pada pukul 19.30 WIB, malam ini. (MIGUEL MEDINA / AFP)

Preview

Sepanjang rekor pertemuan kedua tim yang sudah terjadi sebanyak 26 kali, Atalanta hanya mampu memenangkan laga sebanyak 6 kali.

Sedangkan Inter Milan mampu meraih poin penuh lebih banyak dengan catatan 9 kemenangan.

Sisanya, duel Atalanta vs Inter Milan berakhir dengan skor imbang sebanyak 11 kali.

Kedua tim pastinya ingin mengamankan tiga angka pada laga nanti.

Pemain depan Inter Milan asal Bosnia Edin Dzeko (kiri) berebut bola dengan bek Viktoria Plzen dari Ceko Lukas Hejda (kanan) selama pertandingan sepak bola Grup C Liga Champions UEFA antara Inter Milan dan Viktoria Plzen di stadion Giuseppe-Meazza (San Siro) di Milan , pada 26 Oktober 2022. MIGUEL MEDINA / AFP (MIGUEL MEDINA / AFP)

Apalagi, keduanya memiliki poin yang identik di klasemen sementara.

Inter Milan dan Atalanta sama-sama mengantongi 27 poin dari 14 pertandingan.

Setidaknya, tambahan tiga angka akan membuat salah satu dari keduanya mengamankan tempat di lima besar untuk sementara.

(Tribunnews.com/Guruh)