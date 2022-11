Ferry Paulus: PT LIB Siap Ke Kapolri Untuk Kelanjutan Kompetisi Liga

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Operator kompetisi Liga 1 2022/2023, PT LIB sebelumnya mengeluarkan tiga opsi tanggal kelanjutan Liga 1 yakni 18 November, 25 November dan 2 Desember 2022.

Untuk memproses kelanjutan Liga 1, Dirut PT LIB, Ferry Paulus beserta jajarannya dan ada juga dari Exco PSSI, Endri Erawan siang tadi menemui Menpora Zainudin Amali.

Seusai pertemuan yang membahas kelanjutan kompetisi, Menpora Amali mengatakan untuk tanggal kelanjutan belum ada kepastian.

Untuk itu dirinya akan berdiskusi soal ini kepada Kapolri Listyo Sigit.

“Kami akan ke kapolri untuk mendiskusikan itu. Sewaktunya beliau karena sedang keliling beliau, kemarin di G-20,” kata Menpora Amali.

“Kami belum tahu, ini saya baru diskusi aja tadi (dengan LIB). Kami belum ada kepastian tanggalnya, kami baru diskusi. Kemudian saya akan komunikasi dengan Pak kapolri. Tugas polri juga banyak ya,” jelasnya.

Meski demikian, Menpora Amali mengaku optimistis Kapolri akan memberikan izin, mengingat kompetisi Liga 1 juga sangat penting bagi pesepakbola Indonesia yang muaranya ke Timnas Indonesia.

“Saya belum bisa memastikan tapi beliau juga sependapat bahwa timnas harus ada tempatnya di kompetisi,” ujar Menpora.

Begitu sudah mendapatkan perizinan dari Kapolri, Menpora akan menggelar rapat koordinasi yang diikuti oleh PSSI, PT LIB, pihak Kepolisian dan Kementerian/Lembaga terkait.

Dari rakor tersebut baru bisa memastikan perihal tanggal kick off dan format pertandingan yang akan digulirkan, sistem home and away atau bubble seperti Liga 1 musim lalu.

“Ya, tentu opsi-opsi itu pasti ada (format pertandingan-red) tetapi kami belum bisa menyampaikan sekarang karena kami menunggu rakor. Jadi kalau ada rakor itu baru diputuskan seperti apa,” ujar Menpora.

“Tadi LIB sudah menyampaikan beberapa opsi, tapi belum bisa dipublish karena ini opsi, jangan sampai begitu kita publish, dianggap sudah itulah yang menjadi patokan kita,” pungkasnya.