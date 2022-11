Liga 1: Home & Away Bisa Diterapkan Bila Kick Off Liga 1 Digelar Awal Desember 2022

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus mengatakan klub-klub Liga 1 ingin kompetisi Liga 1 segera bergulir dengan format seperti sebelumnya, home and away.

Format home & away dijelaskan Ferry Paulus bisa diterapkan bilamana kelanjutan Liga 1 2022/2023 bergulir pada awal Desember mendatang.

Untuk itu pihaknya sangat berharap pemerintah dalam hal ini pihak Kepolisian bisa memberikan izin kembali bergulirnya Liga 1.

“Memang ada beberapa opsi (format kompetisi-red) yang belum bisa jadi keputusan bulat di sini, karena memang koordinasi dengan pihak polisi dan pihak-pihak terkait kita belum tahu seperti apa, memang keinginannya home and awa. Kalau pertimbangan bisa kick off di awal Desember, home and away masih memungkinkan,” kata Ferry Paulus usai rapat dengan Menpora Zainudin Amali di Kemenpora, Senayan, Jakarta, Jumat (18/11/2022).

Ferry Paulus (Tribunnews.com/Alfarizy AF)

Mantan Direktur Olahraga Persija Jakarta itu juga belum bisa memastikan kelanjutan liga 1 2022/2023 diperbolehkan dihadiri penonton atau tidak.

Ia sadar, kejadian Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 100 orang membuat banyak sektor dievaluasi salah satunya sistem keamanan hingga kesiapan Stadion.

Meskipun demikian, untuk keputusan Liga akan berjalan seperti apa nantinya keputusan tersebut akan hadir dalam rapat koordinasi usai sebelumnya mendapatkan restu dari Kapolri.

“Belum sampai ke arah sana (ada penonton atau tidak-red) ya kalau dari klub tentunya ingin ada penonton, tetapi dengan kejadian kemarin kami juga harus merestart semua sistem dari security, kesiapan Stadion-Stadion, kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana SDM di klub harus punya visi dan misi yang sama dalam soal pengelolaan pertandingan, ini yang harus kita sinkronkan,” terang Ferry.