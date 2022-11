Timnas U-20 Indonesia Tambah Pemain Blasteran, Zico Jamai Soree-Rafael Struick Tambah Daya Dobrak

Potret Zico Soree dan Rafael Struick gabung TC Timnas Indonesia U-20. Keduanya berpeluang tampil saat Timnas U-20 INdonesia vs SLovakia. SImak line-up Timnas U20 INdonesia vs SLovakia di sini.

Timnas U-20 Indonesia Kini Diperkuat 4 Pemain Blasteran, Zico Jamai Soree dan Rafael Struick Tambah Daya Dobrak

TRIBUNNEWS.COM - Kekuatan Timnas U-20 Indonesia bertambah seiring kedatangan dua pemain keturunan asal Belanda.

Kedua pemain tersebut adalah Zico Jamai Soree dan Rafael William Struick yang berpeluang tampil saat Timnas Indonesia U-20 berujicoba melawan Timnas U-20 Slovakia.

Keduanya diyakini akan menambah daya dobrak Skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong lantaran berposisi sebagai winger dan striker.

Baca juga: Shin Tae-yong Blunder Saat Timnas U-20 Indonesia Dilumat Prancis? Gawang Cuma Diback-up 2 Bek

Baca juga: Timnas Indonesia Sudah Punya Asnawi dan Pratama Arhan, Shin Tae-yong Ganti Posisi Asli Sandy Walsh?

Zico Jamai Soree merupakan penyerang berusia 19 tahun yang saat ini bermain untuk tim U-21 PEC Zwolle di Belanda.

Sedangkan Rafael Struick (19 tahun) adalah winger ADO Den Haag, klub yang bermain di kompetisi kasta kedua Belanda.

Melalui unggahan di akun Twitter PSSI, Jumat (18/11/2022), Zico dan Rafael tampak sudah berlatih bersama Timnas U-20 Indonesia.

Keduanya kompak menggunakan jersey polos berwarna merah dengan lambang Garuda di dada mereka.

Sesai bergabung dengan Timnas U-20 Indonesia, Zico mengaku merasa terhormat.

Pemain keturunan Indonesia asal Belanda, Zico Jamai Soree, tengah berlatih bersama Timnas U-20 Indonesia.

"Honored to be here #kitagaruda (logo Indonesia)," tulis Zico dalam unggahan di akun Instagram-nya.

Sementara itu, Rafael mengaku senang bisa bergabung dengan Timnas U-20 Indonesia.

"Happy to be here! (logo Indonesia)," tulis Rafael di akun Instagram-nya.

Kehadiran Zico dan Rafael menambah daftar pemain keturunan Indonesia di skuad Garuda Nusantara.

Sebelumnya, Timnas U-20 Indonesia sudah lebih dulu diperkuat oleh dua pemain keturunan asal Belanda, Ivar Jenner dan Justin Hubner.